Роналду после вылета Ювентуса из ЛЧ: Настоящие чемпионы никогда не сломаются!

Португальский форвард поделился своими мыслями после вылета из Лиги чемпионов.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал вылет "старой синьоры" из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от Порту.

"Важнее количества падений, которые вы совершаете в жизни, является то, насколько быстро и насколько крепко вы встанете на ноги. Настоящие чемпионы никогда не сломаются!

Наше внимание уже сосредоточено на Кальяри, борьбе в Серии А, и на финале Кубка Италии и во всем, чего мы еще можем добиться в этом сезоне.

Я должен сказать — это правда, что прошлое принадлежит музеям, но, к счастью, футбол все помнит, как и я. Историю нельзя стереть, она пишется каждый божий день с упорством, командным духом, настойчивостью и большим трудом. А те, кто этого не понимает, никогда не добьются славы и успеха", — написал Роналду на своей странице в Instagram.

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