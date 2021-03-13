Роналду после вылета Ювентуса из ЛЧ: Настоящие чемпионы никогда не сломаются!

13 марта 2021

Криштиану Роналду (слева), Getty Images

Португальский форвард поделился своими мыслями после вылета из Лиги чемпионов.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал вылет "старой синьоры" из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от Порту.

"Важнее количества падений, которые вы совершаете в жизни, является то, насколько быстро и насколько крепко вы встанете на ноги. Настоящие чемпионы никогда не сломаются!

Наше внимание уже сосредоточено на Кальяри, борьбе в Серии А, и на финале Кубка Италии и во всем, чего мы еще можем добиться в этом сезоне.

Я должен сказать — это правда, что прошлое принадлежит музеям, но, к счастью, футбол все помнит, как и я. Историю нельзя стереть, она пишется каждый божий день с упорством, командным духом, настойчивостью и большим трудом. А те, кто этого не понимает, никогда не добьются славы и успеха", — написал Роналду на своей странице в Instagram.

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