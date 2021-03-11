Испанский арбитр: Не дать Месси перебить пенальти — одна из самых больших ошибок VAR

Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что Марко Верратти оказался в зоне полукруга раньше времени.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ сыграл вничью с каталонской Барселоной (1:1), что позволило парижскому гранду пробиться в следующую стадию турнира.

Одним из определяющих моментов данного противостояния стал момент с нереализованным пенальти в исполнении Лионеля Месси в компенсированное к первому тайму время. Испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что по правилам одиннадцатиметровый нужно было перебить.

"Это одна из самых больших ошибок VAR. Пенальти нужно было перебить, потому что Верратти, который врывался через центр в штрафную, оказывается в зоне полукруга раньше времени и впоследствии выбивает мяч", — приводит слова Гонсалеса AS.

Видео голов и обзор матча ПСЖ — Барселона можно смотреть на Football.ua.

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