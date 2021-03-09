Артур сыграет с первых минут в ответной игре против Порту

Стали известны стартовые составы команд для поединка ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют туринский Ювентус и португальский Порту.

После гостевого поражения на поле стадиона Драгау со счетом 1:2, туринский Ювентус попытается отыграться у португальского Порту уже на своей арене.

На фоне первой игры, Андреа Пирло увидел проблемные позиции в составе своей команды в кандидатурах де Лигта, Маккенни, Бентанкура и Кулусевский, а вместо дисквалифицированного Данило с первых минут сыграет Куадрадо. Отметим также и возвращение в стартовый состав Криштиану Роналду, который большу часть недавнего матча против римского Лацио (3:1) провел на скамейке запасных.

Сержиу Консейсау остался верен избранной на первый поединок обойме, не совершив замен в стартовом составе.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Алекс Сандро — Кьеза, Артур, Рабио, Рэмси — Роналду, Мората.

Запасные: Пинсольо, Буффон, Кьеллини, де Лигт, Маккенни, Бернардески, ди Пардо, Драгузин, Фработта, Фаджиоли, Кулусевски.



Порту: Маркесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси — Корона, Оливейра, Урибе, Отавио — Марега, Тареми.