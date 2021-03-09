Нагельсманн: В футболе случалось много сумасшедших вещей

Немецкий тренер верит в камбэк в противостоянии с Ливерпулем.

В ответном матче раунда 1/8 финала Лиги чемпионов английский Ливерпуль примет немецкий Лейпциг.

Юлиан Нагельсманн считает, что его команда имеет шансы нивелировать преимущество мерсисайдской команды.

"Мои игроки знают, что в футболе случалось много сумасшедших вещей и существующее отставание можно отыграть. Мы это уже доказывали сами!

Задача предстоит непростая. Игроки это знают, и я это знаю. Надо избежать ошибок, допущенных в первом матче. Мы отдадим все силы и будем мечтать о том, чтобы провести классную игру.

Мы провели несколько великолепных матчей в этом сезоне Лиги чемпионов и зарядились уверенностью. Завтра нам понадобится сочетание азарта в атаке и надежности в обороне. Еще нужно будет не витать в облаках и сыграть умно. Только так мы сможем выйти в следующий раунд", — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА..

Матч состоится в среду, 10-го марта. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляций можно следить на Football.ua.