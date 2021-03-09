Лопетеги — о предстоящем матче с Боруссией Д: Намерены побороться изо всех сил

Наставник испанского клуба рассказал о предстоящем матче против дортмундской Боруссии.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги прокомментировал предстоящий ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

"Мы приехали сюда с большим желанием и энтузиазмом. Намерены побороться изо всех сил. Понимаем, что впереди матч, от которого очень многого ждут.

При таком напряженном календаре все пролетает очень быстро. Важно как ты справляешься с этими испытаниями. Это сложный, но интересный вызов.

Нам противостоит дортмундская Боруссия — великолепная команда с очень хорошими игроками. Среди них Холанд — нападающий мирового класса", — приводит слова Лопетеги пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Боруссия Д — Севилья состоится 9-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За Текстовой онлайн-трансляцией можно наблюдать на Football.ua. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "шмелей".