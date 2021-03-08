Боруссия Д — Севилья: где смотреть матч

Немецкая Боруссия Д в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с испанской Севильей. В первом матче фанаты могли лицезреть победу дортмундцев с минимальным преимуществом (3:2). Команда Трезича будет играть аккуратно, дабы сохранить перевес.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция поединка Боруссия Д — Севилья будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча?

Главный тренер Боруссии Д Эдин Трезич: "На данный момент эту игру можно считать одной из лучших. Мы довольны и результатом, и своими действиями на поле. Последние несколько недель были для нас непростыми. Команда, которая здесь забивает трижды, показывает, что у нее есть характер. Холланд сыграл сегодня особую роль".

На данный момент эту игру можно считать одной из лучших в нашем исполнении. Мы довольны и результатом, и своими действиями на поле. Последние несколько недель были для нас непростыми. Три забитых гола на поле «Севильи» показывают, что у команды есть характер. Холанд сыграл сегодня особую роль Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4271899-terzich-dlya-borussii-match-s-sevilej-mozhno-schitat-odnim-iz-luchshih.html?utm_source=copypaste"

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги: "Плохой результат. Домашнее поражение от Дортмунда позитивным быть не может, но есть еще и второй матч, в котором мы будем надеяться на успех.

Мы не заслуживали поражения, но у них один из лучших игроков мира, который решил исход матча. Нас наказали чрезмерно. В перерыве мы перезагрузились, прижали их к воротам и имели шансы сравнять счет. Мы заслуживали ничьей. Нам нужно быстро оправиться и восстановиться к предстоящим матчам".

Капитан Боруссии Д Марко Ройс: "Первый тайм — не считая пропущенного гола мяча — прошел именно так, как мы предполагали. Мы были очень компактны, размещались чуть глубже обычного, неплохо отбирали мячи и быстро играли вперед. Именно за счет этого нам удалось отыграть не только быстрый гол, но и закрепить за собой лидерство по счету.

Первый тайм прошел для нас очень хорошо, второй — чуть хуже, потому что мы стали слишком пассивными. Нам не хватило контроля над мячом и глубины атаки, поэтому мы допускали много ошибок на ровном месте. Со временем, играть становилось все труднее и труднее, но мы очень, очень счастливы, что выиграли на поле соперников".