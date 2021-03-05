Азар сыграет с Аталантой только в случае 100-процентной готовности

Полузащитник Реала Эден Азар продолжает восстанавливаться после мышечной травмы живота.
По информации Marca, у хавбека случился рецидив, который откладывает возвращение бельгийца в строй "сливочных".
16-го марта мадридцам предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты. Отмечается, что Азар попадает в состав только в случае 100-процентной готовности.
В текущем сезоне бельгиец выходил на поле в 8 матчах Ла Лиги, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Реал может продать Азара, если приобретет Мбаппе.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.