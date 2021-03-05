Азар сыграет с Аталантой только в случае 100-процентной готовности

Бельгиец вряд ли поможет "сливочным" предстоящем матче Лиги чемпионов.

Полузащитник Реала Эден Азар продолжает восстанавливаться после мышечной травмы живота.

По информации Marca, у хавбека случился рецидив, который откладывает возвращение бельгийца в строй "сливочных".

16-го марта мадридцам предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты. Отмечается, что Азар попадает в состав только в случае 100-процентной готовности.

В текущем сезоне бельгиец выходил на поле в 8 матчах Ла Лиги, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Реал может продать Азара, если приобретет Мбаппе.

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