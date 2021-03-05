Азар сыграет с Аталантой только в случае 100-процентной готовности

05 марта 2021

Эден Азар, getty images

Бельгиец вряд ли поможет "сливочным" предстоящем матче Лиги чемпионов.

Полузащитник Реала Эден Азар продолжает восстанавливаться после мышечной травмы живота.

По информации Marca, у хавбека случился рецидив, который откладывает возвращение бельгийца в строй "сливочных".

16-го марта мадридцам предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты. Отмечается, что Азар попадает в состав только в случае 100-процентной готовности.

В текущем сезоне бельгиец выходил на поле в 8 матчах Ла Лиги, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Реал может продать Азара, если приобретет Мбаппе.

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