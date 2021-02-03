Азар рискует пропустить матч Лиги чемпионов против Аталанты

Игрок Реала получил очередную мышечную травму.

Крайний полузащитник мадридского Реала Эден Азар не принимал участия в тренировке команды, которая состоялась во вторник, второго февраля. Об этом ранее сообщило испанское издание Marca, назвав причиной отсутствия футболиста "некоторый дискомфорт".

По информации Goal, 30-летний бельгиец получил очередную мышечную травму. Точные сроки его восстановления не уточняются, однако из-за данного повреждения Эден рискует пропустить выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты, который состоится 24 февраля.

Нельзя не отметить, что в текущем сезоне Эден Азар суммарно пробыл в лазарете 97 дней ввиду различных повреждений. Учитывая регулярные травмы, бельгийцу удалось провести в нынешней кампании всего 13 неполных поединков в футболке "сливочных" и забить три гола.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.