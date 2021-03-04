Ливерпуль и Лейпциг снова сыграют в Будапеште

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Лейпцигом пройдет в Будапеште на Пушкаш Арене. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Причина переноса встречи на нейтральное поле остается прежней — карантинные ограничения в Германии, которые не пускают в свою страну из Великобритании, где был обнаружен новый штамм коронавируса.
Напомним, первый матч между двумя командами прошел в том же Будапеште. Тогда победу одержали подопечные Юргена Клоппа со счетом 2:0.
Ответный поединок Ливерпуль — Лейпциг состоится 10 марта, в 22:00 по киевскому времени.
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