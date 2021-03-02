Ливерпуль может вновь сыграть против РБ Лейпциг в Будапеште

Дорога на Британские острова для жителей европейских стран по-прежнему является достаточно затруднительной.

После успешного опыта проведения первого поединка в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против РБ Лейпциг в условиях Пушкаш Арены в Будапеште, вполне вероятно, что английский Ливерпуль будет вновь вынужден сыграть вместе со своими немецкими соперниками вне изначально запланированной локации.

Проблема с перелетом "Красных быков" на Британские острова заключается в строгом решении немецкого правительства относительно карантинных мер для всех прибывающих в Германию из Объединенного королевства.

Так, в случае поездки на ответный поединок на Энфилде, РБ Лейпциг будет вынужден отправиться полным составом делегации на двухнедельную самоизоляцию, сразу по прибытию домой. В условиях и без того напряженного календаря в преддверии чемпионата Европы, данный риск в руководстве немецкой команды называют нецелесообразным.

С подобной проблемой был вынужден столкнуться и сам немецкий наставник Ливерпуля Юрген Клопп, когда намеревался нанести визит на родину по семейным обстоятельствам, однако был вынужден отложить поездку, дабы не попасть под карантинные требования.

Среди возможных арен для проведения матча на нейтральных полях указывались стадион нидерландского Фейеноорда и итальянского Удинезе, но правительство данных стран не стало приветствовать данный выбор немецкой стороны, которая отвечает за подбор нового места для проведения данной игры.

Напомним, что Ливерпуль оставил за собой первую часть дуэли, завершив формально гостевой для обеих сторон поединок со счетом 2:0.

Ответная игра в данной паре запланирована на 10 марта.