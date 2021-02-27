Мбаппе — автор лучшего гола в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен одержал разгромную победу над Баварией со счетом 4:1.
Настоящим украшением данного поединка стал один из голов в исполнении нападающего парижского гранда Килиана Мбаппе, который он забил во время контратаки своей команды.
По итогам голосования, взятие ворот Мбаппе опередило точные удары защитника Реала Ферлана Менди в матче против Аталанты, форварда Челси Оливье Жиру в игре против Атлетико и полузащитника Боруссии Д Махмуда Дауда в противостоянии против Севильи.
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