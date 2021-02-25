Штиндль: Отбегали мы много, но должны признать поражение заслуженным

25 февраля 2021

Ларс Штиндль, Getty Images

Капитан немецкой команды подвел итоги первой игры против Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Полузащитник менхенгладбахской Боруссии Ларс Штиндль прокомментировал первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, в которой немецкая команда уступила со счетом 0:2.

"Наложилось всего понемногу. Конечно, Манчестер Сити — команда исключительная, и защищались мы от ее атак исключительно страстно. Без мяча работали лучше, а вот при его контроле оказались недостаточно настойчивыми и совершали слишком много ошибок в рядовых ситуациях. Какие-то полумоменты возникли только в самом конце.

Отбегали мы сегодня много, но должны признать поражение заслуженным. Мы не находили правильных решений, когда соперник давал шанс зацепиться. Вместе с тем создавать моменты у ворот Манчестер Сити еще труднее, чем нам казалось.

Нам нужно собраться и через три недели сыграть еще раз. Перед нами по-прежнему стоят большие задачи в нынешнем сезоне, и, хотя сейчас дела идут неважно, раньше мы справлялись в таких ситуациях. Справимся и в будущем", — приводит слова Штиндля официальный сайт УЕФА.

Ответная игра пройдет 16 марта в Манчестере. На Football.ua доступен обзор матча Боруссия М — Манчестер Сити.

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