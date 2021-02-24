Зинченко остался в запасе на первый поединок против Боруссии М

Менхенгладбахская Боруссия и Манчестер Сити своим очным противостоянием в Будапеште продолжат розыгрыш 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Наставник "жеребцов" Марко Розе перед предстоящим поединком совершил пару замен в стартовом составе своей команды, по сравнению с матчем против Майнца (1:2). В тройке обороны сыграет Денис Закария, а Рами Бенсебаини переместился в левый фланг полузащиты.
От Хосепа Гвардиолы мы также увидели несколько изменений в стартовой обойме, по сравнению с игрой против Арсенала (1:0), однако по этой причине места на поле недосчитался украинец Александр Зинченко. Жоау Канселу сыграет левого защитника, а на правом фланге обороны Сити разместится Кайл Уокер. В центре обороны наблюдаем появление Эмерика Ляпорта, а в опорной зоне разместится Родри. Также, нельзя не отметить присутствие на скамейке Кевина де Брюйне.
Боруссия М: Зоммер — Эльведи, Закария, Гинтер — Лайнер, Нойхаус, Крамер, Хофманн, Бенсебаини — Плеа, Штиндль.
Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Тюрам, Вольф, Байер, Траоре, Вендт, Лазаро, Янчке, Эмболо.
Запасные: Стеффен, Карсон, Стоунз, Агуэро, Зинченко, де Брюйне, Торрес, Менди, Фернандиньо, Марез, Гарсия, Дойл.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Фоден — Стерлинг, Габриэль Жезус, Бернарду Силва.
Матч Боруссия М — Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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