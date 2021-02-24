Боруссия М — Манчестер Сити. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Лиги чемпионов.

Манчестер Сити в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с Боруссией М в Будапеште.

Боруссия М — Манчестер Сити

Среда, 24 февраля, 22:00. Будапешт, Пушкаш Арена. Главный арбитр встречи — Артур Диаш (Португалия).

Боруссия М подходит к поединку не в самой лучшей форме. Немецкая команда неудачно выступила в последних играх национального первенства, проиграв Кельну и Майнцу на своем поле, а также сыграв на выезде вничью с Вольфсбургом. Такое развитие событий откинуло команду аж на восьмую строчку турнирной таблицы.

Манчестер Сити, в свою очередь, обыгрывает всех на своем пути. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали сумасшедшую форму и не замечают соперников. Так, "горожане" очень быстро взобрались на вершину турнирной таблицы в АПЛ и оторвались от преследователей, практически гарантировав себе чемпионство, учитывая нестабильную форму оппонентов.

Боруссия М выступала в одной из самых непредсказуемых групп Лиги чемпионов вместе с Шахтером, Реалом и Интером. Немецкая команда смогла оформить проход в следующую стадию турнира лишь в последнем туре ввиду того, что Шахтер и Интер сыграли вничью. Отметим, что Боруссия М заняла второе место в квартете.

Манчестер Сити же попал в довольно простую группу, в которой также были Марсель, Олимпиакос и Порту. Подопечные Хосепа Гвардиолы без особых проблем гарантировали себе первое место квартета. "Горожане" совершают очередной поход за главным еврокубком — то, чего так не хватает и клубу, и тренеру.

Статистика личных встреч насчитывает между командами шесть поединков. В розыгрыше Кубка УЕФА 1979 года Манчестер Сити дома сыграл со счетом 1:1, а на выезде уступил со счетом 1:3. Позже команды встречались два года подряд на групповой стадии Лиги чемпионов.

В 2015 году "горожане" выиграли оба матча — со счетом 2:1 и 4:2. Уже в следующем сезоне Манчестер Сити сперва разгромил соперника со счетом 4:0, а вот ответный поединок завершился ничейным результатом (1:1).

Что касается кадровой ситуации, то Марко Розе не сможет рассчитывать на Дукура, а также под вопросом участие Тюрама. У Манчестер Сити же не стоит ждать появления Натана Аке, тогда как Де Брюйне уже вернулся на футбольное поле.

Ориентировочные составы:

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Хофманн, Штиндль, Тюрам — Плеа

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Стерлинг, Жезус, Фоден

Не сыграют: Дукур — Аке

Под вопросом: Тюрам

Интересные факты:

Манчестер Сити не пропустил в последних 5 матчах Лиги чемпионов



Манчестер Сити выиграл 5 из последних 6 матчей Лиги чемпионов.

Тренеры говорят:

Марко Розе, Боруссия М:

"Я очень рад, что у ребят будет возможность сыграть в таком матче. Надеюсь, засыпая сегодня вечером, они будут вспоминать те эмоции, которые мы испытывали в Мадриде, когда вышли из группы.

Если Манчестер Сити что-то и не нравится, то это играть без мяча. Надо сыграть смело и с большой самоотдачей в обороне. Наша команда способна это сделать".

Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити:

"Я очень уважаю все немецкие команды, поскольку по собственному опыту знаю, насколько они опасные соперники. И Боруссия М — не исключение".

"Также у нашего соперника отличный подбор игроков в средней линии, а Нойхаус и Закария или Крамер способны творить на поле чудеса. Стоит отметить, что Боруссия великолепно перестраивается по ходу игры и заранее предсказать ее тактическую расстановку сложно".