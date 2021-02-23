лента новостей

21:08

Мусиала сыграет с первых минут против Лацио

20:59

Малиновский вошел в заявку Аталанты на матч против Реала

20:50

Жиру возглавит атаку Челси в первом матче против Атлетико

20:38

Зидан: Нет смысла жаловаться, но Аталанта — один из самых сложных соперников

20:19

Кроос: В матче против Аталанты Реалу придется обороняться

19:37

Вендт: Манчестер Сити — вероятно, лучшая команда на сегодняшний день

18:31

Гасперини: Только на футбольном поле решится, кто сильнее, Аталанта или Реал

18:29

Розе: Если Манчестер Сити что-то и не нравится, то это играть без мяча

18:08

Гвардиола: Боруссия М способна творить на поле удивительные вещи

17:40

Гюндоган: На примере Шахтера Боруссия М показала свою силу