Мусиала сыграет с первых минут против Лацио

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лацио примет Баварию на своем поле. Ханси Флик доверил место в стартовом составе молодому Мусиале.
Лацио: Рейна — Патрик, Ачерби, Мусаккьо — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Марушич — Иммобиле, Корреа
Запасные: Пароло, Мурики, Эскаланте, Стракоша, Алиа, Катальди, Лулич, Фарес, Худт, Акпро, Перейра, Кайседо
Бавария: Нойер — Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане, Мусиала, Коман — Левандовски
Запасные: Хоффманн, Рока, Эрнандес Мартинес, Сарр, Чупо-Мотинг
Матч Лацио — Бавария состоится во вторник, 23 февраля, начало встречи в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.