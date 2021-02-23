Мусиала сыграет с первых минут против Лацио

23 февраля 2021

Лацио - Бавария, getty images

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лацио примет Баварию на своем поле. Ханси Флик доверил место в стартовом составе молодому Мусиале.

Лацио: Рейна — Патрик, Ачерби, Мусаккьо — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Марушич — Иммобиле, Корреа

Запасные: Пароло, Мурики, Эскаланте, Стракоша, Алиа, Катальди, Лулич, Фарес, Худт, Акпро, Перейра, Кайседо

Бавария: Нойер — Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане, Мусиала, Коман — Левандовски

Запасные: Хоффманн, Рока, Эрнандес Мартинес, Сарр, Чупо-Мотинг

Матч Лацио — Бавария состоится во вторник, 23 февраля, начало встречи в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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