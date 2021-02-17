"Гризи, это пиз**ц" — игроки Барселоны повздорили по ходу матча против ПСЖ

Поражение от французского ПСЖ здорово подорвало моральных дух каталонцев.

Первый матч стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором каталонская Барселона принимала на поле стадиона Камп Ноу французский ПСЖ, завершился разгромом "блаугранас" со счетом 1:4, несмотря на авторство первого забитого мяча со стороны Лионеля Месси.

Барселона — ПСЖ 1:4 Видео голов и обзор матча

По ходу поединка эмоции постепенно накалялись, что привело к достаточно интересному эпизоду во время подачи углового гостями на 38-й минуте. Защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике обратился к партнерам с претензиями о низком проценте владения мячом, а его слова удалось расшифровать журналистом испанского издания AS.

Пике: Ни одного чертового длительного контроля мяча, какого хрена! Соберитесь!

Гризманн: Полегче.

Пике: Черт возьми! Ни одного приличного владения мячом!

Гризманн: Хватит, Джери, спокойнее.

Пике: Хрена с два, Гризи, это пиз**ц!

Гризманн: От****сь.

Пике: Нет, это ты от****сь. Мы страдаем таким уже пять минут!

Гризманн: Хватит орать.

Пике (в конфликт вмешался Ленгле): Охренеть, мы носимся как сумасшедшие.

Гризманн: Я бегаю также, как и все.

В конечном итоге, центрально защитника каталонской команды на 79-й минуте сменил Рики Пуч.

С совокупными итогами первого противостояния Барселоны и ПСЖ Вы можете ознакомиться в соответствующей статье.

Ответная игра в данной паре команд пройдет 10 марта.