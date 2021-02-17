Пепе: Еще ни разу не играл против Криштиану Роналду

Защитник Порту поделился эмоциями от скорого противостояния с одним из лучших друзей.

Накануне первого поединка между португальским Порту и туринским Ювентусом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА центральный защитник "драконов" Пепе в интервью официальному сайте УЕФА поделился своими эмоциями от грядущего противостояния одному из своих лучших друзей — нападающему "зебр" и капитану сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Мы надеемся на победу, но также знаем, что достичь ее будет очень сложно, — признает опытный футболист, — Ювентус — команда, которая имеет в своей обойме действительно великих игроков, в том числе — лучшего в мире, Криштиану Роналду, так что игра для нас точно будет непростой. В предстоящих двух матчах мы сделаем все от нас зависящее и постараемся следовать указаниям нашего тренера для того, чтобы выйти в следующий раунд.

Встреча с Криштиану будет особенной, потому что я никогда не играл против него за всю свою карьеру. Впрочем, я тренировался с ним много раз, поэтому знаю его стиль игры. Однако, хочу подчеркнуть, что противостояние Порту против Ювентуса для меня значит больше, чем битва между Пепе и Роналду".

Стоит отметить, что Порту в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА показывает достаточно уверенные результаты, после поражения от Манчестер Сити в стартовом туре (1:3), добившись четырех побед и одной ничьей в оставшихся матчах группового этапа, ставших для них "сухими".

"Это очень хорошая статистика, добытая благодаря напряженной работе всех в игроков в команде. Сохранение ворот в неприкосновенности делает вас на шаг ближе к победе, в тоже самое время, моя команда не часто заканчивает игры, не отыскав подхода к чужим воротам. Считаю, что если мы сможем забить и не пропустить дома, то сможем рассчитывать на итоговый успех. Этого от нас и ждут фанаты", — подытожил Пепе.

Матч Порту — Ювентус состоится 17 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.