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Следователь УЕФА не углядел расизм в словах арбитра матча ПСЖ — Башакшехир

11 февраля 2021

Себастьян Чолтеску, getty images

Решение по скандальному делу скоро будет вынесено.

Дисциплинарный следователь УЕФА передал отчет организации относительно слов четвертого арбитра матча ПСЖ — Башакшехира Себастьяна Чолтеску.

Как сообщает L`Equipe, специалист высказал мнение, что слова четвертого судьи не имели расистского подтекста. Однако дисциплинарный комитет может принять иное решение.

Заключение следователя будет одним из элементов, на которые комиссия будет опираться при рассмотрении этого дела.

Многие обвинили судью в расизме, включая форварда Башакшехира Демба Ба, хотя сам Чолтеску уверяет, что у него не было какого либо умысла проявить в адрес Вебо расовую дискриминацию.

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