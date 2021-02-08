Боруссия М примет Манчестер Сити в Будапеште

Стало известно новое место проведения поединка.

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Боруссией М и Манчестер Сити пройдет в Будапеште, сообщает официальный сайт "горожан".

Сменить место проведения матча пришлось из-за прекращения авиасообщения между Германией и Англией. Немецкое правительство приняло такое решение из-за нового штамма коронавируса в Великобритании.

Встреча Боруссия М – Манчестер Сити должна состояться 24 февраля. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее по аналогичным причинам перенесли поединок между Ливерпулем и Лейпцигом.