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Боруссия М примет Манчестер Сити в Будапеште

08 февраля 2021

Игроки Манчестер Сити, getty images

Стало известно новое место проведения поединка.

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Боруссией М и Манчестер Сити пройдет в Будапеште, сообщает официальный сайт "горожан".

Сменить место проведения матча пришлось из-за прекращения авиасообщения между Германией и Англией. Немецкое правительство приняло такое решение из-за нового штамма коронавируса в Великобритании.

Встреча Боруссия М – Манчестер Сити должна состояться 24 февраля. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее по аналогичным причинам перенесли поединок между Ливерпулем и Лейпцигом.

Источник: ФК Манчестер Сити

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