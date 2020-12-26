Клопп: Я объяснил Салаху, почему капитанскую повязку в игре с Мидтюлланном получил Александер-Арнольд

Египтянин расстроился, что не он вывел команду на матч капитаном.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объяснил, почему решил отдать капитанскую повязку в игре Лиги чемпионов против Мидтюлланна 22-летнему Тренту Александеру-Арнольду, а не более опытному Мохаммеду Салаху.

"Я не чувствую важность капитанской повязки. Да, Ливерпулю важен на поле такой игрок, как Джордан Хендерсон. Но, будучи капитаном в Майнце, я не понимал, насколько это важно для игроков.

В Ливерпуле есть определенное правило — повязку получает тот, кто дольше всех находится в клубе. Если не играет Хендерсон, ее получает Милнер, а если не он, то ван Дейк или Вейналдум. Трент получил повязку, потому что он дольше всех поиграл в клубе — профессионально, а не только в своей юношеской карьере".

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"Я увидел, что Салах расстроился. Я поговорил с ним, и в первый раз это не сработало. Потом я еще раз объяснил ему свою позицию и правила", — цитирует Клоппа Goal.

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