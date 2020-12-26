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Клопп: Я объяснил Салаху, почему капитанскую повязку в игре с Мидтюлланном получил Александер-Арнольд

26 декабря 2020

Юрген Клопп, Мохаммед Салах, Getty Images

Египтянин расстроился, что не он вывел команду на матч капитаном.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объяснил, почему решил отдать капитанскую повязку в игре Лиги чемпионов против Мидтюлланна 22-летнему Тренту Александеру-Арнольду, а не более опытному Мохаммеду Салаху.

"Я не чувствую важность капитанской повязки. Да, Ливерпулю важен на поле такой игрок, как Джордан Хендерсон. Но, будучи капитаном в Майнце, я не понимал, насколько это важно для игроков.

В Ливерпуле есть определенное правило — повязку получает тот, кто дольше всех находится в клубе. Если не играет Хендерсон, ее получает Милнер, а если не он, то ван Дейк или Вейналдум. Трент получил повязку, потому что он дольше всех поиграл в клубе — профессионально, а не только в своей юношеской карьере".

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"Я увидел, что Салах расстроился. Я поговорил с ним, и в первый раз это не сработало. Потом я еще раз объяснил ему свою позицию и правила", — цитирует Клоппа Goal.

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