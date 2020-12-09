Салах — автор самого быстрого гола Ливерпуля в истории Лиги чемпионов

Ливерпуль отправился в гости к Мидтьюлланду в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Уже на 55-й секунде встречи мерсисайдцы повели в счете, а автором гола в ворота датского коллектива стал нападающий Мохаммед Салах.
Взятие ворот в исполнении 28-летнего египтянина стало самым быстрым для Ливерпуля в истории Лиги чемпионов.
Вашему вниманию видео гола Салаха в матча с Мидтьюлландом:
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