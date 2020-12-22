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Матвиенко — о выступлениях Шахтера в Лиге чемпионов: Все довольно неплохо закончилось

22 декабря 2020

НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО, ФОТО ШАХТЕР

Центрбек подвел итоги поединков.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал выступления клуба в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, "горняки" играли в одной группе с Реалом, Боруссией М и Интером. Как итог — третье место.

"Такая группа сложная у нас. Кого-то списывали со счетов, а все получилось наоборот. В конечном итоге все довольно неплохо закончилось. Схема Каштру с тремя с центральными защитниками в игре против Интера не удивила. Мы же не придумали это в один день. Это все тренируется, были готовы к этому".

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"С одноклубниками мы наигрываем комбинации, тренируемся. Каждый понимает, что ему нужно делать на поле, поэтому с взаимопониманием проблем нет", — сказал Матвиенко в интервью Футбольному формату.

Отметим, в 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встретится с израильским Маккаби Тель-Авив.

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