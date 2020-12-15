Динамо Киев и Шахтер — одни из худших команд Лиги чемпионов-2020/21 по атакующим показателям

Несмотря на это, оба украинских клуба сумели продлить еврокубковую кампанию до весны 2021 года.

Официальный сайт УЕФА опубликовал сводную информацию по различным статистическим показателям, которые позволяют дать общую оценку выступлений той или иной команды в прошедшем групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Разумеется, украинского болельщика в первую очередь интересуют данные относительно наших команд. Глядя на сухие цифры, можно сделать неутешительный вывод о том, что и киевское Динамо, и донецкий Шахтер в рамках своих квартетов испытали серьезные проблемы в атакующих действиях.

В группе с каталонской Барселоной, туринским Ювентусом и венгерским Ференцварошем подопечные Мирчи Луческу сумели добыть лишь одну победу, что, наравне с четырьмя поражениями, ставит их в шаге от абсолютно неудачных выступлений отдельных команд. К слову, в этой кампании не было ни одного клуба, который уступил бы во всех шести поединках группового этапа.

Равномерное распределение среди трех возможных исходов поединков делает выступление "горняком" более продуктивным с точки зрения набора очков в таблицу коэффициентов УЕФА для нашей страны. Напомним, что Шахтеру противостояли мадридский Реал, миланский Интер и менхенгладбахская Боруссия.

Выше была приведена информация по общим показателям украинских команд, однако при переходе к более детальной статистике, ситуация становится несколько печальнее. Динамо и Шахтер — одни из наименее забивающих команд в этом розыгрыше группового этапа.

Киевляне отправили в ворота соперников лишь 4 мяча, в то время как дончане сделали на одно результативное действие больше. Аутсайдеры по данному показателю — греческий Олимпиакос и французский Марсель (по 2 гола), а пальму первенства оставила за собой действующий обладатель трофея — мюнхенская Бавария (18 мячей).

Недалеко от звания худших ушли украинские клубы и по пропущенным мячам. Динамо "не хватило" получить еще пять голов в свои ворота для того, чтобы догнать Истанбул Башакшехир (13 против 18 пропущенных), а Шахтеру аукнулись 0:10 от Боруссии М в этом показателе, хотя в оставшихся матчах дончане пропустили лишь дважды (оба мяча — в игре против Реала на выезде).

"Горянки" предпочитали забивать обеими ногами (по два мяча), но совершенно игнорировали удары головой, в то время как в "бело-синих" доминировали левши (3 гола), а также был успех на втором этаже (1 точный удар). Соперники Шахтера однажды поражали собственные ворота, что удавалось в этой кампании далеко не каждой команде.

Причина слабых показателей результативности лежит на поверхности — Шахтер и Динамо мало создавали в атаке, в результате чего за всю кампанию совместными усилиями не сумели нанести даже сотни ударов по чужим воротам. Подопечные Каштру пробивали 41 раз (6,83 в среднем), а коллектив Луческу ограничился 44 попытками (7,33). Худший по данному показателю — московский Локомотив (40), лучший — каталонская Барселона (108).

Кроме того, оба украинских клуба попали в категорию команд, которым ни разу не удавалось потревожить каркас ворот.

Если копать еще глубже, то можно заметить, что проблемы возникали уже на подготовительной стадии атак. Динамо отстало от главного конкурента на внутренней арене по общему количеству передач (2903 против 3085), однако результат влияния на команду со стороны Мирчи Луческу очевиден — те же 86% точности паса, что и у Шахтера. Больше всего передач и лучшая точность, кто бы сомневался, у каталонской Барселоны (4696 и 91% соответственно), худший в критерии количества — московский Локомотив (2243), а в точности — датский Мидтьюлланд (73%).

Преследовала наши команды и так называемая "игра от мяча": Шахтер владел контролем лишь полчаса в среднем во время своих поединков, а Динамо уступило в этом "горнякам" на две минуты (28). Худший тут — португальский Порту (23 минуты), а лучшие — мадридский Реал и Манчестер Сити (по 38).

Переходим к атакующим действиям непосредственно у чужих владений. Тут все совсем плохо у дончан сразу по нескольким показателям. Шахтер подал лишь 13 угловых — худший показатель на групповом этапе, но при этом допустил одно из наибольших количеств подобных стандартов у собственных ворот — 47 (хуже — только московский Локомотив, 53). При этом, дончане совершили всего 32 прострела в чужую штрафную, а количество точных из них и называть как-то неудобно — 3. Разумеется, что подобное "превзойти" не смог никто.

В этом контексте Динамо выглядит несколько увереннее. Киевляне добились 22 угловых на чужой половине, хотя в сторону собственных ворот получили немногим меньше, чем дончане — 39. Однако, что касается прострелов, то тут наблюдаем более чем двукратное превосходство вице-чемпионов Украины (71), с довольно неплохим отношением по точности (23 успешных).

Больше всего корнерами увлекался мадридский Атлектико (47), а простреливал — мадридский Реал (140), вот только точнее были в подобных действиях игроки миланского Интера (40), совершив при этом меньше попыток (128).

Стоит обратить внимание также и на количество дисциплинарных нарушений на поле. Шахтер — наименее грубая команда прошедшего группового этапа (52 фола), хотя киевляне отстали в этом показателе не так уж и сильно (66). Не щадил соперников немецкий РБ Лейпциг — 111 нарушений.

При этом, на дончанах оппоненты еще и успевали грубить в достатке — 79 заработанных фолов, при лидерстве французского ПСЖ в данном показателе (95). "Бело-синие" сумели набрать лишь 65 нарушений на своих футболистах.

Также, "горняки", вместе с мадридским Реалом (по 8 предупреждений), были наиболее близки к феноменальной дортмундской Боруссии с ее единственной желтой карточке за групповой этап. Динамо схлопотало на один "горчичник" больше, при этом не избежав и удалений — Сергей Сидорчук в гостевом поединке против венгерского Ференцвароша (2:2) подвел свою команду.

Статистика — вещь достаточно упрямая, но даже несмотря на достаточно посредственное выступление украинских клубов в этой Лиге чемпионов УЕФА, им удалось сделать важный шаг в непростых группах — завоевать место в плей-офф Лиги Европы, и уже успеть получить своих соперников по итогам жеребьевки 1/16 финала.