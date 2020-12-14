Зидан — об Аталанте: Мы знаем, что это за команда и очень уважаем ее

Наставник "королевского" клуба прокомментировал попадание на Аталанту в результате жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился мыслями о своем сопернике в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Аталанта? Мы знаем, что это за команда, мы очень уважаем ее. Матч состоится в конце февраля, для меня сейчас важнее следующая игра с Атлетиком. Это еще одна прекрасная возможность для нас.

У Реала может быть спад после победы над Атлетико? Я не согласен. Мы завоевали только три очка. Реал хотел показать, что команда в порядке и не думает о посторонних вещах. Ничего не изменилось, мы работаем изо дня в день, и мы хотим продолжать в том же духе", – приводит слова Зидана Marca.

Ранее Зинедин Зидан прокомментировал победу его команды в мадридском дерби над Атлетико (2:0).