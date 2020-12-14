Стали известны все пары плей-офф Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка турнира.

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

По итогам жребия стали известны все пары плей-офф, которые выглядят следующим образом:

Боруссия М — Манчестер Сити

Лацио — Бавария

Атлетико — Челси

Порто — Ювентус

Лейпциг — Ливерпуль

Барселона — ПСЖ

Севилья — Боруссия Д

Аталанта — Реал Мадрид



Напомним, первые игры состоятся 16-17 и 23-24 февраля 2021 года, а ответные матчи — 9-10 и 16-17 марта соответственно.

Также Football.ua предлагает наблюдать за онлайн-трансляцией раунда 1/16 Лиги Европы, где своих соперников узнают Динамо и Шахтер.