Стали известны все пары плей-офф Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.
По итогам жребия стали известны все пары плей-офф, которые выглядят следующим образом:
Боруссия М — Манчестер Сити
Лацио — Бавария
Атлетико — Челси
Порто — Ювентус
Лейпциг — Ливерпуль
Барселона — ПСЖ
Севилья — Боруссия Д
Аталанта — Реал Мадрид
Напомним, первые игры состоятся 16-17 и 23-24 февраля 2021 года, а ответные матчи — 9-10 и 16-17 марта соответственно.
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