Нагельсманн: Хотел бы встретиться в 1/8 финала с Реалом или Ювентусом, потому что их гимны действительно хороши

Наставник Лейпцига пошутил о том, кого желает видеть в соперниках своей команды в плей-офф Лиги Чемпионов.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн рассказал о том, с кем хотел бы сыграть на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов и оригинально объяснил свой выбор.

"Я рад, что вы спросили меня о возможных оппонентах. Я всегда слушаю гимн нашего следующего соперника. Гимны Реала и Ювентуса действительно хороши, поэтому хотел бы встретиться с кем-то из них. Я даже могу спеть их на испанском и итальянском языках, хоть и не идеально", — цитирует Нагельсманна Marca.

Напомним, что в шести матчах группового этапа Лиги Чемпионов Лейпциг набрал 12 очков и занял второе место в группе Н. В решающем поединке за выход в плей-офф немецкий клуб обыграл Манчестер Юнайтед (3:2).

Ранее сообщалось, что Лейпциг практически достиг соглашения относительно трансфера игрока Зальцбурга Доминика Собослаи.