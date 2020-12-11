Неймар — автор лучшего гола в шестом туре Лиги чемпионов

Форвард ПСЖ оформил мастерский гол в ворота Башакшехира.

Пари Сен-Жермен разгромил Истанбул Башакшехир в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 5:1.

Настоящим украшением данного поединка стал гол в исполнении нападающего парижского гранда Неймара, который он забил благодаря своему невероятному дриблингу и впечатляюще обыгранному сопернику.

По итогам голосования, взятие ворот Неймара опередило точные удары защитника Лейпцига Анхелиньо в матче против Манчестер Юнайтед, защитника Севильи Жюля Кунде в игре против Ренна и полузащитника Ювентуса Вестона Маккени в противостоянии против Барселоны.

Напомним, что лучшим футболистом пятого тура группового этапа Лиги чемпионов также стал Неймар. Бразилец оформил в ворота Истанбула хет-трик, включая вышеупомянутый гол.

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