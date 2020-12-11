Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Десна уже заработали 83 миллиона евро в еврокубках

Стали известны суммы призовых, которые заработали украинские клубы за осеннюю часть евросезона-2020/21.

Динамо и Шахтер покинули Лигу чемпионов, продолжат выступления в Лиге Европы и еще имеют шанс пополнить свою "казну", а Заря, Колос и Десна уже знают суммы своих призовых.

Исходя из схемы распределения доходов в еврокубковых турнирах, можно подсчитать, что Шахтер уже заработал порядка 43 миллионов евро: 14,7 миллиона чемпион Украины получил за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, 20,29 миллиона за позицию в рейтинге УЕФА за 10 лет, 7,88 миллиона за выступления в турнире и выход в 1/16 финала Лиги Европы, 0,2 миллиона — доля в маркетинговом пуле.

На счету Динамо — примерно 35 миллионов евро: 14,7 за участие в групповом турнире, 16 миллионов — за рейтинг, 4 миллиона за выступления и выход в 1/16 финала Лиги Европы и 0,2 миллиона — выплаты из маркетингового пула.

Заря заработала в Лиге Европы 4,69 миллиона евро, Колос — 540 тысяч, Десна — 280 тысяч.

Стоит отметить, что часть указанных сумм клубы по регламенту вернут УЕФА для преодоления последствия пандемии коронавируса.

Ранее определились все возможные соперники Динамо и Шахтера в Лиге Европы.

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