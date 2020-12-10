Бернарду Силва: Цель Манчестер Сити в Лиге чемпионов — добиться большего, чем в предыдущие три сезона

Хавбек высказался о выступлениях команды в евротурнире.

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва подвел итог прошедшему групповому этапу Лиги чемпионов.

"Против Марселя была хорошая игра. Мы знали, что уже заняли первое место в группе и уже прошли квалификацию, но всегда очень хорошо закончить групповой этап с хорошей победой

Это хорошее начало для нас — мы знаем, что этого недостаточно, но это очень хорошее начало. Мы попали в 1/8 финала, и наша цель — добиться большего, чем мы делали в последних трех сезонах, и это то, что мы постараемся сделать.

Очень рад возвращению Агуэро, все знают, насколько он важен для нас. Он один из лучших игроков, когда-либо игравших за этот клуб, он бомбардир и фантастический парень", — сказал Силва BT Sport.

Ранее свое мнение об игре Агуэро и выступлениях в Лиге чемпионов высказал главный тренер команды Пеп Гвардиола.