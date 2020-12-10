Гвардиола: У Агуэро всегда был инстинкт к голам

Менеджер прокомментировал гол аргентинца.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов и гол Серхио Агуэро в игре против Марселя.

"Его инстинкт забивать будет всегда. У Агуэробыло три или четыре тренировки, его реакция была хорошей. Он отыграл 25 минут и забил гол, но все постепенно.

Я очень рад тому, как мы играли во всех матчах без исключения. Мы забили и мало пропустили. Пришло время праздновать, а завтра я буду думать о Премьер-лиге и дерби", — цитирует Гвардиолу Goal.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Манчестер Сити и Марселем.