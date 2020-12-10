Бавария — Локомотив 2:0 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 6-го тура Лиги чемпионов.

Мюнхенская Бавария в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА не только сумела продлить для себя успешную серию выступлений в данном турнире, но еще и уменьшила количество российских представителей в еврокубках. "Красная машина" дважды выстрелила точно в цель по ходу второго тайма, и с 16-ю очками заняла первую позицию в своей группе (2:0).

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Бавария — Локомотив 2:0

Голы: Зюле, 63, Чупо-Мотинг, 80

Бавария: Нойер — Сарр, Боатенг (Ричардс, 69), Зюле, Дэвис (Эрнандес, 69) — Рока, Горетцка (Мусияла, 61) — Сане (Штиллер, 85), Мюллер (Гнабри, 46), Дуглас Коста — Чупо-Мотинг.

Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Райкович, Рыбус — Рыбчинский (Силянов, 88), Игнатьев, Магкеев, Миранчук, Камано (Иосифов, 76) — Эдер.

Предупреждение: Боатенг, Сане — Живоглядов.