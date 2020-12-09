Бавария обыграла Локомотив, оставив его без еврокубковой весны

Голы Зюле и Чупо-Мотинга принесли мюнхенскому гранду победу в шестом туре Лиги чемпионов.

Бавария принимала на своем поле Локомотив в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Московскому клубу не удалось воспользоваться поражением Зальцбурга от Атлетико в параллельном туре, что стоило ему участия в еврокубках.

Бавария добыла уверенную победу, отправив в ворота соперника два безответных мяча.

Бавария — Локомотив 2:0

Голы: Зюле, 63, Чупо-Мотинг, 80

Бавария: Нойер, Сарр, Боатенг (Ричардс, 69), Зюле, Дэвис (Эрнандес, 69), Рока, Горетцка (Мусияла, 61), Сане (Штиллер, 85), Мюллер (Гнабри, 46), Дуглас Коста, Чупо-Мотинг.

Локомотив: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Райкович, Рыбус, Рыбчинский (Силянов, 88), Игнатьев, Магкеев, Миранчук, Камано (Иосифов, 76), Эдер.

Предупреждения: Боатенг, Сане — Живоглядов.