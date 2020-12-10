Бензема: Каждый матч для нас — новый финал, мы выходим против сильных соперников

Форвард высказался о выходе команды в плей-офф турнира.

Нападающий Реала Карим Бензема прокомментировал результаты поединка шестого тура Лиги чемпионов против Боруссии М (2:0).

"Чтобы пройти в этом турнире весь путь до финала, нужно играть против сильных команд. Хорошо, что заняли первое место в группе, но наши задачи выходят далеко за рамки этого достижения.

Мы провели хороший матч и должны продолжать в том же духе. Каждый матч для нас — новый финал, мы выходим против сильных соперников. Против Реала все стараются с играть с удвоенной энергией и защищаться чуть глубже", — цитирует Бензема официальный сайт УЕФА.

Ранее свое мнение о поединке высказал полузащитник Боруссии М Ларс Штиндль.