Штиндль: Выход из такой группы с тремя невероятными командами — фантастическое достижение

Хавбек Боруссии М — о выходе в плей-офф.

Полузащитник Боруссии М Ларс Штиндль поделился своими эмоциями после поражения его команды в поединке против Реала (0:2).

"Какое-то сумасшествие. Это был наш худший матч в группе, но мы прошли дальше. Мы все переживали, наблюдая за ходом другого матча по iPad, но когда прозвучал финальный свисток, нашей радости не было предела.

Выход из такой группы с тремя невероятными командами — фантастическое достижение. Мы были сосредоточены на сегодняшней игре, но получали сообщения о ходе параллельного матча от тех, кто выходил на поле во втором тайме", — цитирует Штиндль официальный сайт УЕФА.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Реалом и Боруссией.