Ди Мария сделал 32 ассиста в Лиге чемпионов — больше только у Месси и Роналду

Аргентинец не стесняется отдавать голевые на партнеров.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ разгромил турецкий Истанбул (5:1).

Два голевых паса в данном противостоянии отдал полузащитник парижан Анхель Ди Мария. Теперь на его счету 32 ассиста в Лиге чемпионов.

Он сумел подняться на третью позицию в списке лучших ассистентов турнира. Второе место занимает Лионель Месси с 36 голевыми, а на первом — Криштиану Роналду (41 пас).

В текущем сезоне на счету Ди Марии 13 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

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