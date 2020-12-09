Тайсон: Если я перестану улыбаться, значит случилось что-то очень плохое

Хавбек Шахтера высказался о решающем матче Лиги чемпионов против Интера.

В заключительном поединке группового этапа донецкий Шахтер сыграет в гостях против Интера, где определит свою дальнейшую судьбу в еврокубках текущего сезона. Полузащитник "горняков" Тайсон заявил о полной готовности к этому матчу.

"Я благословлен играть в таких матчах. Я чувствовал слишком много давления в детстве. Мои родители научили меня многому. День, в котором я не буду улыбаться? Можете поверить мне, что случится что-то очень плохое", — заявил Тайсон в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Интер — Шахтер состоится сегодня, 9 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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