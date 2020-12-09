Ренн — Севилья 1:3 Видео голов и обзор матча

лента новостей

22:02

Неймар стал 15-ым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим более 40 голов

21:59

Интер — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

21:56

Ливерпуль удержал ничью с Мидтьюлландом в ничего не значащем матче

21:51

Аталанта отстояла путевку в плей-офф благодаря минимальной победе над Аяксом

21:50

Шахтер окажется вне еврокубковой зоны — читатели Football.ua

21:33

Хет-трик Неймара и дубль Мбаппе принесли ПСЖ победу над Истанбулом

20:55

Рамос — в основе Реала на решающую схватку с Боруссией М

20:52

Мбаппе установил новый рекорд Лиги чемпионов, который вскоре может побить Холанд

20:35

Нет расизму: Игроки и тренеры ПСЖ и Истанбула вышли на матч в специальных футболках

20:22

Салах — автор самого быстрого гола Ливерпуля в истории Лиги чемпионов