Севилья легко обыграла Ренн

"Нервионцы" трижды поразили ворота соперника на выезде.

Севилья в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов гостила у Ренна и добилась победы со счетом 3:1.

Гости практически решили исход поединка еще в первой половине игры, а позже обменялись голами под занавес встречи.

Ренн — Севилья 1:3

Голы: Рюттер, 86 — Кунде, 32, Эн-Несири, 45+2, 81

Ренн: Сален — Далберт, Траоре, Да Силва (Агерд, 70), Мауасса (Трюффер, 79) — Гренье (Те, 79), Камавинга, Доку (Гбоо, 79), Нзонзи — Соппи, Ньянг (Рюттер, 70).

Севилья: Буну — Кунде, Гомес (Фернандо, 76), Диего Карлос, Рекик — Оливер Торрес (Васкес, 83), Ракитич, Гудель — Сусо (Оскар Родригес, 76), Идрисси (Окампос, 72), Эн-Несири (Фернандес, 83).

Предупреждения: Траоре, Гренье, Да Силва, Соппи — Эн-Несири, Рекик