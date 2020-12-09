Гармаш обошел Реброва по количеству матчей за Динамо в еврокубках

Хавбек сумел достичь личного достижения.

В матче шестого тура Лиги чемпионов Динамо в родных стенах сумело обыграть Ференцварош, пробившись в плей-офф Лиги Европы.

Примечательно, что в составе киевлян вышел полузащитник Денис Гармаш, для которого поединок стал 73-й в еврокубках в составе "бело-синих".

Таким образом, хавбек обошел в этом показателе Сергея Реброва, у которого на счету 72 матча. Больше матчей на счету лишь у Андрея Ярмоленко (80), Олега Гусева (98) и Александра Шовковского (143).

Ранее Гармаш высказал свое мнение о минимальной победе команды в игре против венгров.