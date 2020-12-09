Гармаш: На первом месте для нас сегодня был результат

Хавбек Динамо прокомментировал матч Лиги чемпионов.

Полузащитник Динамо Денис Гармаш высказал свое мнение о поединке Лиги чемпионов против Ференцвароша (1:0).

"На первом месте для нас сегодня был результат. Иногда нужно проводить и такие игры. Сегодня нам нельзя было проигрывать, поэтому мы выбрали более оборонительную тактику. Я думаю, она сработала. Тренер выбрал тактику на игру, а мы ее выполнили.

Лично я думал, что если мы забьем гол, то на 200 процентов пройдем дальше.

Газон был нормальный, поле отличное. Думаю, большое количество падений было связано с обилием борьбы. Никто из соперников не хотел уступать, ведь на кону была путевка в Лигу Европы", — цитирует Гармаша официальный сайт Динамо.

Ранее свой комментарий после матча высказал главный тренер киевлян Мирча Луческу.