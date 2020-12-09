Зидан: Мы хотим взять три очка и занять в группе первое место

Менеджер рассказал о целях своей команды.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о заданиях команды накануне матча Лиги чемпионов против Боруссии М.

"Нас ждет совсем другой матч, нежели в Менхенгладбахе, поскольку мы четко понимаем турнирный расклад. Мы хотим взять три очка и занять в группе первое место. Мы думаем только об этом. Все матчи важны, но в этой встрече у нас будет возможность продемонстрировать, чего мы стоим как команда.

Понимаем, что будет тяжело. Я настроен оптимистично и думаю только о победе. Сделаем все, чтобы взять три очка. Все футболисты и клуб в целом привыкли играть под давлением. Мы привыкли к таким поединкам и знаем, что стоит на кону. Надо совладать с эмоциями и подготовиться должным образом", — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Ранее грядущий поединок прокомментировал главный тренер Боруссии Марко Розе.