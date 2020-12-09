Розе: У нас есть шанс добиться исторического достижения

Менеджер Боруссии М — о матче против Реала.

Главный тренер Боруссии М Марко Розе прокомментировал грядущий матч Лиги чемпионов против мадридского Реала.

"У нас есть шанс добиться исторического достижения. Совершенно не имеет значения, что мы можем оставить Реал за бортом плей-офф. Речь о нашем выходе в 1/8 финала. Мы готовы к матчу и понимаем, что нужно сделать. Нервничать нет смысла. С нетерпением ждем начала игры и постараемся воспользоваться хорошей турнирной позицией.

Конечно, было бы здорово сыграть при переполненных трибунах Сантьяго Бернабеу. Очень жаль, что зрителей не будет. Но я не считаю, что это дает нам какое-то преимущество", — цитирует Розе официальный сайт УЕФА.

Ранее свое мнение о предстоящем матче против Интера высказал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.