Нагельсманн: До матча я говорил, что бойцовских качеств нам не занимать

Менеджер поделился эмоциями после поединка.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу своей команды в поединке против Манчестер Юнайтед (3:2).

"Я жутко нервничал в конце матча, но в целом мы играли здорово, подолгу владели инициативой. Ребята здорово выполнили план на игру, особенно в первом тайме.

Все бились изо всех сил. До матча я говорил, что бойцовских качеств нам не занимать. Сегодня мы вновь это доказали", — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Ранее свое мнение о вылете Манчестер Юнайтед из Лиги чемпионов высказал главный тренер команды Оле-Гуннар Солскьяер.