Солскьяер: Мы не заслужили выход из группы

Менеджер подвел итог выступлениям в Лиге чемпионов.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после матча против Лейпцига (2:3).

"Безусловно, нельзя сказать, что мы играли хорошо. Мы не заслужили выход из группы. Конечно же, сказалось поражение в Стамбуле.

Именно о том матче мы будем думать с сожалением, понимая, что терять очки там было нельзя. Сегодня мы были близки к ничьей. Однако ничего не смогли сделать с навесами и прострелами соперника", — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Также свое мнение об успехе Лейпцига в еврокубках высказал защитник "быков" Вилли Орбан.