Орбан: В прошлом сезоне мы добрались до полуфинала, а сейчас доказали, что это была далеко не случайность

Защитник высказался об успехе Лейпцига.

Защитник Лейпцига Вилли Орбан высказал свое мнение о победе своей команды в матче шестого тура Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед (3:2).

"В первые 25 минут мы здорово находили свободное пространство и умело им пользовались. Об этом и говорили до матча.

В первом тайме должны были забивать еще. В прошлом сезоне мы добрались до полуфинала, а сейчас доказали, что это была далеко не случайность, выйдя в плей-офф из такой сложной группы", — цитирует Орбана официальный сайт УЕФА.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Лейпцигом и Юнайтед.