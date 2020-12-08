Демба Ба — резервному арбитру: Почему, упоминая темнокожего, ты называешь его "этим черным парнем"?

Нападающий был недоволен членом судейской бригады.

Поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбулом был прерван — команды ушли в раздевалки.

Произошло это из-за проявления расизма со стороны четвертого арбитра встречи. Демба Ба успел выговориться Себстьяну Чолтеску перед уходом в раздевалку.

"Ты ни разу не сказал: "Этот белый парень". Ты говорил: "Этот парень". Так почему, упоминая темнокожего, ты называешь его "этим черным парнем?".

Сенегальский нападающий получил красную карточку за пламенное общение с арбитром.

Поединок ПСЖ — Истанбул начался в 22:00 по киевскому времени и был приостановлен на 21 минуте. Судьба игры пока что решается.