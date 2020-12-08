Месси и Роналду сыграют с первых минут матча Барселона — Ювентус

Два величайших футболиста современности вновь сразятся между собой.

Лионель Месси и Криштиану Роналду сыграют в стартовых составах своих команд в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Барселона: Тер Штеген — Дест, Араухо, Ленгле, Альба — Педри, Пьянич, Де Йонг — Месси, Гризманн, Тринкау

Ювентус: Буффон — Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро — Артур, Маккенни, Рэмзи — Куадрадо, Мората, Роналду

Матч Барселона — Ювентус начнется в 22:00 по киевскому времени. Отметим, что поединок решит судьбу первого места в группе.

Так, туринцы могут попасть на первую позицию только в случае победы над "сине-гранатовыми" с разницей в три гола, либо с разницей в два мяча за исключением счета 2:0.