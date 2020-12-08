Лацио — Брюгге 2:2 Видео голов и обзор матча

08 декабря 2020

Лацио - Брюгге, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов Лацио принимал на своем поле Брюгге.

Будучи в меньшинстве из-за удаления Эдуарда Соболя и проигрывая в счете в один мяч, футболисты бельгийского клуба навязали борьбу сопернику.

Брюгге удалось сравнять счет и добыть ничью, однако именно Лацио продолжит выступления в Лиге чемпионов.

Смотрите видео голов и обзор матча Лацио — Брюгге:


Лацио — Брюгге 2:2
Голы: Корреа, 12, Иммобиле, 27 (пен) — Вормер 15, Ванакен, 76

Лацио: Рейна, Луис Фелипе, Худт (Раду, 46), Ачерби, Лаццари, Лейва (Эскаланте, 75), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 75), Марушич, Корреа (Перейра, 86), Иммобиле (Кайседо, 75)

Брюгге: Миньоле, Мата (Ван Дер Бремпт, 84), Коссуну, Рикка, Диатта (Окереке, 84), Вормер, Баланта (Ритс, 77), Соболь, Ванакен, Де Кетелар, Ланг (Дели, 42)

Предупреждения: Худт, 36 — Соболь, 2

Удаление: Соболь, 39

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