Лацио — Брюгге 2:2 Видео голов и обзор матча

В заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов Лацио принимал на своем поле Брюгге.
Будучи в меньшинстве из-за удаления Эдуарда Соболя и проигрывая в счете в один мяч, футболисты бельгийского клуба навязали борьбу сопернику.
Брюгге удалось сравнять счет и добыть ничью, однако именно Лацио продолжит выступления в Лиге чемпионов.
Смотрите видео голов и обзор матча Лацио — Брюгге:
Лацио — Брюгге 2:2
Голы: Корреа, 12, Иммобиле, 27 (пен) — Вормер 15, Ванакен, 76
Лацио: Рейна, Луис Фелипе, Худт (Раду, 46), Ачерби, Лаццари, Лейва (Эскаланте, 75), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 75), Марушич, Корреа (Перейра, 86), Иммобиле (Кайседо, 75)
Брюгге: Миньоле, Мата (Ван Дер Бремпт, 84), Коссуну, Рикка, Диатта (Окереке, 84), Вормер, Баланта (Ритс, 77), Соболь, Ванакен, Де Кетелар, Ланг (Дели, 42)
Предупреждения: Худт, 36 — Соболь, 2
Удаление: Соболь, 39