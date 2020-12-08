Лацио — Брюгге 2:2 Видео голов и обзор матча

лента новостей

01:59

Тер Штеген: Барселоне нужно прибавлять, мы это знаем

01:53

Буффон: Верю, что такая победа над Барселоной — не случайность

01:48

Харатин: Ференцварош был лучше Динамо в командной игре

01:44

Куман: Барселона ни разу не контролировала ход игры в течение 90 минут

01:40

Попов стал лучшим игроком матча Динамо — Ференцварош по версии Whoscored

01:33

Бонуччи: Все становится возможным, когда в атаке играет такой классный исполнитель, как Роналду

01:28

Зубков: Счет — не по игре

01:23

Гризманн: Барселоне не хватало желания, это вина игроков

01:18

Бущан: На второй тайм Динамо вышло более собранным и добилось положительного результата

01:12

Несостоявшийся камбэк Манчестер Юнайтед — в обзоре матча против Лейпцига