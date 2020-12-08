Лацио был в шаге от фиаско с Брюгге, но вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Положение команд в группе F по итогам последнего тура никак не изменилось.

В заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов Лацио принимал на своем поле Брюгге.

Уже на 2-й минуте встречи украинский защитник Эдуард Соболь заработал предупреждение, а затем и вовсе оставил гостей в меньшинстве на 39-й минуте. На тот момент Брюгге проигрывал со счетом 1:2, при этом в дальнейшем не позволил Лацио не только развить свой успех, но и сохранить победный результат.

Во второй половине второго тайма Ванакен сравнял счет и принес бельгийцам ничью, хотя это никак не повлияло на итоговое положение команд в группе, поскольку в компенсированное время каркас ворот спас Лацио от вылета в Лигу Европы после удара Де Кетелара.

Таким образом, дортмундская Боруссия и Лацио отправляются в плей-офф Лиги чемпионов, Брюгге продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы, а Зениту придется обходиться весной без еврокубков.

Лацио — Брюгге 2:2

Голы: Корреа, 12, Иммобиле, 27 (пен) — Вормер 15, Ванакен, 76

Лацио: Рейна, Луис Фелипе, Худт (Раду, 46), Ачерби, Лаццари, Лейва (Эскаланте, 75), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 75), Марушич, Корреа (Перейра, 86), Иммобиле (Кайседо, 75)

Брюгге: Миньоле, Мата (Ван Дер Бремпт, 84), Коссуну, Рикка, Диатта (Окереке, 84), Вормер, Баланта (Ритс, 77), Соболь, Ванакен, Де Кетелар, Ланг (Дели, 42)

Предупреждения: Худт, 36 — Соболь, 2

Удаление: Соболь, 39