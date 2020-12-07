Зубков: Давайте не трогать историю с Шахтером, плей-офф Лиги Европы — принципиальный вопрос

Украинец прокомментировал матч против Динамо.

Вингер венгерского Ференцвароша Александр Зубков оценил шансы своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо.

"Самый главный опыт, который мы получили после первого матча – нужно играть с первой минуты. Первый тайм с нашей стороны был не очень. Во втором более-менее проснулись. У каждого, кто завтра выйдет на поле, будет огромное желание. Каждый завтра покажет свою лучшую игру. Мы все сделаем для этого. Не думаю, что есть время для переживаний. Завтра просто нужно выйти и насладиться игрой".

"Играть в Лиге чемпионов – большая мечта для каждого футболиста. Не важно, какие команды в группе. Мы выходили и наслаждались игрой. Конечно, дополнительная мотивация играть против таких игроков, как Месси, Роналду. Они – лучшие в мире. Мы старались просто выходить и наслаждаться.

В команде каждый знает, какую команду Сергей Станиславович тренировал до этого. Но если у него и есть какие-то переживания, то команде он это не передает. Все настроены выходить и биться".

На пресс-конференции Зубкову задали вопрос, станет ли матч против Динамо принципиальным для него, на что он ответил: "Давайте не трогать историю с Шахтером, плей-офф Лиги Европы — принципиальный вопрос для всех команд", — сказал Зубков.

Отметим, матч Динамо — Ференцварош состоится во вторник, восьмого декабря в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию игры можно смотреть на Football.ua.

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