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-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
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-
09 декабря
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
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Зубков: Давайте не трогать историю с Шахтером, плей-офф Лиги Европы — принципиальный вопрос

07 декабря 2020

АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ, TWITTER.COM/FRADI_HU

Украинец прокомментировал матч против Динамо.

Вингер венгерского Ференцвароша Александр Зубков оценил шансы своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо.

"Самый главный опыт, который мы получили после первого матча – нужно играть с первой минуты. Первый тайм с нашей стороны был не очень. Во втором более-менее проснулись. У каждого, кто завтра выйдет на поле, будет огромное желание. Каждый завтра покажет свою лучшую игру. Мы все сделаем для этого. Не думаю, что есть время для переживаний. Завтра просто нужно выйти и насладиться игрой".

"Играть в Лиге чемпионов – большая мечта для каждого футболиста. Не важно, какие команды в группе. Мы выходили и наслаждались игрой. Конечно, дополнительная мотивация играть против таких игроков, как Месси, Роналду. Они – лучшие в мире. Мы старались просто выходить и наслаждаться.

В команде каждый знает, какую команду Сергей Станиславович тренировал до этого. Но если у него и есть какие-то переживания, то команде он это не передает. Все настроены выходить и биться".

На пресс-конференции Зубкову задали вопрос, станет ли матч против Динамо принципиальным для него, на что он ответил: "Давайте не трогать историю с Шахтером, плей-офф Лиги Европы — принципиальный вопрос для всех команд", — сказал Зубков.

 

Отметим, матч Динамо — Ференцварош состоится во вторник, восьмого декабря в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию игры можно смотреть на Football.ua.

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